Китайцы запатентовали растягивающийся смартфон с корпусом из кожи

Информацией поделился ресурс LetsGoDigital, он же показал рисунки запатентованного устройства. Сообщается, что новый смартфон был разработан в сотрудничестве со всемирно известным дизайнером Томом Фордом (Tom Ford). Судя по патентной документации, Oppo готовится к скорому выходу новинки.

Смартфон представляет собой компактный слайдер, оснащённый гибким экраном. Дисплей вытягивается вверх, что позволяет менять высоту рабочей поверхности. Площадь экрана можно увеличить примерно на 80%. Задняя панель смартфона, похоже, выполнена из кожи. Также в дизайне аппарата используется дерево.

Когда Oppo выпустит устройство, к сожалению, пока неизвестно.