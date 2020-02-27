Телефоны
Сегодня 19:23
Китайцы запатентовали шесть уникальных смартфонов-слайдеров
Но непонятно, можно ли их создать в реальности
Китайцы из компании Oppo запатентовали шесть уникальных смартфонов-слайдеров. По сути, это продолжение идеи, реализованной в Oppo Find X.
Напомним, указанный выше аппарат имеет выдвижной модуль, на котором расположена камера. Благодаря этому смартфон получил очень тонкие рамки.
В патентной документации изображены рисунки ещё шести подобных устройств. На одном из изображений, например, показан аппарат, у которого линия разделения выдвижного модуля от основного корпуса выполнена зигзагообразно. Есть ещё и треугольный дизайн, волнистый, наклонная прямая линия и полукруглая кривая. Сложно сказать, можно ли воплотить в жизнь все эти варианты. Какие уникальные функции имеют эти различные конструкции, неясно. Возможно, это просто дань эстетике.
Интересно, что все запатентованные дизайны имеют двойную тыльную камеру.