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Китайцы запатентовали смартфон с «горбом» вместо камер
Возможно, датчики спрятаны внутри него
В сети опубликовали патент китайской компании TCL, в котором описан смартфон с «горбом» вместо камер на задней панели. Выглядит такое устройство оригинально — подобного на рынке ещё не было.
У описанного в патенте смартфона нет никаких вырезов в экране. Сообщается, что он оснащён камерой под дисплеем. В «горбе» же, вероятно, и располагаются модули камеры. Не исключено, что часть задней панели будет становиться прозрачной в моменты съёмки, чтобы датчики могли захватить изображение.
В остальном смартфон выглядит стандартно. На правой стороне у него расположены кнопки громкости и питания, есть порт USB Type-C. Разъёма для наушников не видно: может быть, смартфон будет флагманским.
Когда такое устройство может поступить в продажу, пока неизвестно.