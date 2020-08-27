Китайцы запатентовали смартфон с «горбом» вместо камер

В остальном смартфон выглядит стандартно. На правой стороне у него расположены кнопки громкости и питания, есть порт USB Type-C. Разъёма для наушников не видно: может быть, смартфон будет флагманским.

Когда такое устройство может поступить в продажу, пока неизвестно.