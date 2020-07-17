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Китайцы запатентовали смартфон с вращающейся частью экрана
На неё можно выводить клавиатуру
Китайцы из компании Vivo запатентовали смартфон с вращающейся частью экрана. Благодаря этому с устройством можно будет удобно работать в разных режимах.
Патентную документацию Vivo опубликовало Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA). В целом, аппарат, описанный в патенте, выглядит как самый обычный смартфон. Но у него есть особенность — поворотная нижняя часть корпуса с дисплеем. Её можно вращать её на 180 градусов.
В патентной документации показано, что на поворотную секцию может выводиться, например, виртуальная клавиатура. Ещё секция может выполнять роль видоискателя при селфи-съёмке на основную камеру.
Поскольку это лишь патент, ещё неясно, выпустит ли Vivo на рынок такой смартфон.