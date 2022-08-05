Китайская месть за визит Пелоси на Тайвань может ударить по поставкам iPhone

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Китайская месть за визит Пелоси на Тайвань может ударить по поставкам iPhoneApple обеспокоена
СМИ сообщили, что Apple предупредила своих поставщиков о возможной мести со стороны Китая за неоднозначный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Реакция КНР может нарушить поставки iPhone и/или их компонентов.
Китай уже выразил крайнее недовольство визитом, применив целый ряд мер — от введения санкций в отношении Пелоси и её семьи до военных учений рядом с Тайванем. Теперь меры могут распространиться на технологическую сферу.
Известно, что Пелоси встречалась с тайваньским сборщиком айфонов Pegatron. После этого появилась информация, что КНР заблокировал поставки Pegatron от китайских заводов. Apple предупредила своих поставщиков, что Китай вводит таможенные правила, которые могут привести к отклонению запросов на импорт и экспорт.