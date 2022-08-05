Китайская месть за визит Пелоси на Тайвань может ударить по поставкам iPhone

Китай уже выразил крайнее недовольство визитом, применив целый ряд мер — от введения санкций в отношении Пелоси и её семьи до военных учений рядом с Тайванем. Теперь меры могут распространиться на технологическую сферу.

Известно, что Пелоси встречалась с тайваньским сборщиком айфонов Pegatron. После этого появилась информация, что КНР заблокировал поставки Pegatron от китайских заводов. Apple предупредила своих поставщиков, что Китай вводит таможенные правила, которые могут привести к отклонению запросов на импорт и экспорт.