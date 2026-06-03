Телефоны
Опубликовано 03 июня 2026, 08:31
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Китайская SmartSens создала 200-мегапиксельный сенсор для смартфонов

Массовое производство с 3 квартала
Китайская SmartSens представила новый сенсор камеры смартфонов SCC62HS. Он имеет разрешение 200 мегапикселей.
Китайская SmartSens создала 200-мегапиксельный сенсор для смартфонов

© Ferra.ru

Размер датчика — 1/1,55 дюйма, при этом размер каждого светочувствительного пикселя — 0,5 микрометра. Создается он по 55 нм технологии. Динамический диапазон до 86,3 дБ. Чувствительность в темноте — 3574 мВ/(люкс·с), а уровень шума всего 0,92 электрона.

Имеется поддержка PixGain HDR, автофокуса двух типов AllPix ADAF и Sparse PDAF.

Компания уже отправляет образцы партнёрам. Массовое производство начнётся в третьем квартале 2026 года. Цена не должна быть высокой.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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