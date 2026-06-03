Китайская SmartSens создала 200-мегапиксельный сенсор для смартфонов

Размер датчика — 1/1,55 дюйма, при этом размер каждого светочувствительного пикселя — 0,5 микрометра. Создается он по 55 нм технологии. Динамический диапазон до 86,3 дБ. Чувствительность в темноте — 3574 мВ/(люкс·с), а уровень шума всего 0,92 электрона.

Имеется поддержка PixGain HDR, автофокуса двух типов AllPix ADAF и Sparse PDAF.

Компания уже отправляет образцы партнёрам. Массовое производство начнётся в третьем квартале 2026 года. Цена не должна быть высокой.