«Китайская Тесла» скоро выпустит собственный смартфон

Сообщается, что NIO уже несколько месяцев работает над своим первым Android-смартфоном. Поскольку компания специализируется на проектировании и разработке электромобилей, это кажется немного странным.

Ранее генеральный директор NIO говорил, что компания намерена создавать и продавать только по одной модели смартфона в год. Он прямо заявлял, что компанию нельзя сравнивать с производителями смартфонов, которые продают более 100 миллионов единиц в год.

Пока информации о смартфоне мало. Известно только, что у него будут установлены чипы Qualcomm, а также будет быстрая зарядка мощностью 100 Вт.