Китайские бренды смартфонов уже начали захватывать российский рынок после ухода Apple и Samsung

Вышеперечисленные китайские бренды стали лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России. Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi и вовсе показали рост более чем на 100% год к году. Для понимания: за первое полугодие 2021 было продано 498 тысяч смартфонов Realme, а за аналогичный период 2022 года — около 1,1 млн штук.

При этом доля Apple на рынке сократилась на 14% год к году, а Samsung — на 15%. Но в целом за полгода 2022 в России было продано около 10 млн мобильных телефонов — на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года.