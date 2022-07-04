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Китайские бренды смартфонов уже начали захватывать российский рынок после ухода Apple и Samsung

У Xiaomi и Realme прирост продаж
«Коммерсант» сообщил, что китайские бренды смартфонов, планшетов, ноутбуков и бытовой техники начали заменять те, что ушли из страны. Так, Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel начали активно наращивать продажи.
Китайские бренды смартфонов уже начали захватывать российский рынок после ухода Apple и Samsung

Вышеперечисленные китайские бренды стали лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России. Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi и вовсе показали рост более чем на 100% год к году. Для понимания: за первое полугодие 2021 было продано 498 тысяч смартфонов Realme, а за аналогичный период 2022 года — около 1,1 млн штук.

При этом доля Apple на рынке сократилась на 14% год к году, а Samsung — на 15%. Но в целом за полгода 2022 в России было продано около 10 млн мобильных телефонов — на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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