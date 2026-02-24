Китайские бренды заинтересовались «антишпионским» экраном Samsung Galaxy S26 Ultra

В Privacy Display эффект достигается за счёт специального OLED-экрана и программных настроек. Если смотреть прямо на дисплей, изображение остаётся чётким. Но под углом экран заметно темнеет.

Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, китайские производители тоже тестируют похожую технологию, которую называют «spy screen». Речь может идти о Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus.

Пока неясно, будет ли это просто защитная плёнка экране или программное решение.