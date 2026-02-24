Китайские бренды заинтересовались «антишпионским» экраном Samsung Galaxy S26 Ultra

Опубликовано 24 февраля 2026, 20:151 мин.
Китайские бренды заинтересовались «антишпионским» экраном Samsung Galaxy S26 UltraФункция защиты экрана из Samsung Galaxy S26 Ultra, похоже, появиться у других брендов
Одной из самых интересных фишек будущей серии Galaxy S26 станет функция Privacy Display. Она делает экран (либо его часть) почти невидимым при просмотре сбоку для защиты от посторонних взглядов. И, как пишут СМИ, китайские производители сделали акцент на похожей технологии.
© Samsung
В Privacy Display эффект достигается за счёт специального OLED-экрана и программных настроек. Если смотреть прямо на дисплей, изображение остаётся чётким. Но под углом экран заметно темнеет.
Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, китайские производители тоже тестируют похожую технологию, которую называют «spy screen». Речь может идти о Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus.
Пока неясно, будет ли это просто защитная плёнка экране или программное решение.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
