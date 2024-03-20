Китайские люксовые смартфоны Xiaomi 14 и OnePlus 12 сравнили по качеству фото

Китайские люксовые смартфоны Xiaomi 14 и OnePlus 12 сравнили по качеству фотоКто из них всё же лучше?
Снимки на Xiaomi 14 вы можете делать в режимах Leica Vibrant и Leica Authentic. При этом по сравнению с фото на OnePlus 12 они выглядят более живыми и объёмными. В дневное время в принципе фото на оба смартфона получаются очень похожими.
Широкоугольная камера днём выдаёт на OnePlus 12 гораздо более детализированные фото.
На Xiaomi 14 выходят селфи-снимки с более естественными и приятными цветами. С портретными фото при этом лучше справляется OnePlus.
В ночном режиме оба смартфона фотографируют очень хорошо. Сверхширик, однако, вновь лучше работает в тёмное время суток на OnePlus 12.
Вывод
Xiaomi 14 с точки зрения общей производительности и качества камер очень близок к OnePlus 12. При этом Xiaomi более универсален и менее стабилен в плане фотографии. Если вам нужно просто делать хорошие снимки и вы не любите копаться в настройках, то берите OnePlus 12.