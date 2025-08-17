Китайские производители смартфонов охладели к спутниковой связи

Инсайдер Digital Chat Station, сообщает, что китайские производители смартфонов сокращают использование спутниковой связи, оставляя её только для самых дорогих моделей с топовой памятью.

Это плохие новости для тех, кто ждал, что спутниковые функции появятся в более доступных Android-смартфонах. На iPhone они уже есть, Google планирует добавить их на Pixel 10, а у остальных Android-устройств — это в основном привилегия флагманов, например Samsung Galaxy S25 Ultra. Если китайские бренды отказываются от этой идеи для среднебюджетных моделей, другим производителям ещё меньше стимулов делать это для более дешёвых телефонов.

Сейчас спутниковая связь в смартфонах всё ещё редкость.