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Сегодня в 17:39
Китайские смартфоны оказались самыми быстрыми при получении обновлений системы
Проверено на Android 11
Операционная система Android 11 официально вышла 8 сентября. Издание Android Authority составило рейтинг производителей смартфонов, которые быстрее всего обновляют свои устройства на актуальную версию ОС.
В рейтинг не включили смартфоны Google Pixel. Это понятно, они безусловно являются отправной точкой для обновлений Android.
Первое место в списке отдали китайской OnePlus. Её смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro начали получать стабильную версию Android 11 почти через месяц после анонса Google.
Второе место принадлежит ещё одной китайской компании Oppo. Она начала разворачивать обновление на Android 11 через пару месяцев после релиза. В топ-3 также вошла ещё одна китайская Xiaomi. Она начала выпускать апдейты через 62 дня — для Mi 10.
Далее следуют Realme, Samsung, Sony, Asus, LG, Motorola, HMD Global (Nokia).