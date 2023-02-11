Китайские смартфоны OnePlus 11 начали блокироваться в России

Автор отметил, что, по слухам, помогает перепрошивка с ColorOS на OxygenOS. Появилась версия, что OnePlus блокирует звонки до тех пор, пока не стартуют официальные продажи глобальной версии смартфона. Якобы это попытка пресечь покупки китайской версии за пределами КНР.

Кроме того, один из пользователей изучил прошивку телефона и обнаружил, что блокировка выполняется не во всех регионах. Затронуты следующие: Индия, Италия, Россия и Бразилия. Большинство из них — это регионы, где OnePlus официально будет продавать глобальную версию.