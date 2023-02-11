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11:20, 11 февраля 2023
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Китайские смартфоны OnePlus 11 начали блокироваться в России

Да и вообще за пределами Китая

Mobiltelefon сообщил, что купленные в Китае смартфоны OnePlus 11 стали блокироваться за пределами страны, в том числе в России. Они не дают совершать звонки.

Китайские смартфоны OnePlus 11 начали блокироваться в России

Фото: OnePlus

На экране смартфона появляется уведомление о том, что он адаптирован для определённого региона, поэтому действуют ограничения функции вызова. OnePlus советует обратиться по месту приобретения телефона.

Китайские смартфоны OnePlus 11 начали блокироваться в России

Лысый из МТ

Автор отметил, что, по слухам, помогает перепрошивка с ColorOS на OxygenOS. Появилась версия, что OnePlus блокирует звонки до тех пор, пока не стартуют официальные продажи глобальной версии смартфона. Якобы это попытка пресечь покупки китайской версии за пределами КНР.

Кроме того, один из пользователей изучил прошивку телефона и обнаружил, что блокировка выполняется не во всех регионах. Затронуты следующие: Индия, Италия, Россия и Бразилия. Большинство из них — это регионы, где OnePlus официально будет продавать глобальную версию.

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