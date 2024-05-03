Китайские смартфоны «выше среднего»: OnePlus Nord 4 против HONOR 100 Pro

Комплектация у смартфонов одинаковая. Это кабель, скрепка, чехол, на экране защитная плёнка, в коробке также блок питания. Honor 100 Pro имеет дисплей OLED на 6,78 дюйма с плотностью пикселей 437 ppi. Яркость экрана — 944 люкса, пиковая — 2100 люксов, частота обновления — 120 Гц. Сам экран изогнутый.

Что касается OnePlus Nord 4, то у него диагональ OLED-экрана 6,74 дюйма, плотность пикселей 451 ppi. Сам по себе дисплей — прямой. Яркость у него составляет 730 люксов, пиковая — 1100 люксов, максимальная частота обновления — 120 Гц.

По ШИМу у Honor лучший результат, но в целом всё было довольно близко. Honor работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, OnePlus — на Snapdragon 7+ Gen 3. Естественно, лучшим оказывается Honor.

У Honor есть заявленная защита IP65 в отличие от OnePlus. Также звучит Honor лучше, но с перекосом, тогда как OnePlus — хуже, но без перекоса.

Ёмкость аккумулятора у Honor — 5000 мАч. Он также поддерживает быструю проводную зарядку до 100 Вт, беспроводную до 66 Вт и реверсивную. При этом OnePlus имеет аккумулятор на 5500 мАч, однако поддерживает только проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Чуть лучше в PS Mark был результат у Honor: 9 часов 28 минут против 9 часов 13 минут.