"Китайские" трудности не мешают Apple выполнять план по iPhone 14

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"Китайские" трудности не мешают Apple выполнять план по iPhone 14Ну, до осени у них еще есть время
Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что, несмотря на все проблемы, которые связаны с коронавирусной ситуацией в Китае, план Apple по отгрузке моделей iPhone 14 по-прежнему выполняется.
Китайские весенние локдауны, которые были вызваны новой вспышкой COVID-19 в стране, повлияли на всю технологическую цепочку. Аналитики считали, что спецификации всех моделей линейки iPhone 14 будут готовы к июню, а массовое производство начнётся уже в августе, однако по некоторым данным стало известно, что всё отложили примерно на 3 недели, как минимум в отношении одной из моделей линейки.
Теперь же аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что, несмотря на все это, план Apple по отгрузке моделей iPhone 14 по-прежнему выполняется. Он написал в Твиттере, что производство нового iPhone 14 Max запаздывает, но в настоящее время все еще находится под контролем.