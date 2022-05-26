"Китайские" трудности не мешают Apple выполнять план по iPhone 14

Ну, до осени у них еще есть время

Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что, несмотря на все проблемы, которые связаны с коронавирусной ситуацией в Китае, план Apple по отгрузке моделей iPhone 14 по-прежнему выполняется.