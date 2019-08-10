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Сегодня 13:16

Китайские власти показали самый быстрый флагман Xiaomi

Xiaomi Mi 9S 5G получит скоростной процессор Snapdragon 855 Plus

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi с модельным номером M1908F1XE, пока не представленный производителем официально.

Это улучшенная версия текущего флагмана Xiaomi Mi 9, которая может появиться в магазинах под названием Mi 9S 5G или просто Mi 9 5G. При сохранённых прочих характеристиках, смартфон получил более мощную платформу, поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G и аккумулятор повышенной ёмкости с более мощной и быстрой зарядкой.

Аппаратной основой Xiaomi Mi 9S 5G стал самый новый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus с 5G-модемом Qualcomm X50, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. За счёт увеличенной батареи, смартфон стал немного толще.

Смартфон Xiaomi Mi 9S 5G будет предложен в нескольких цветовых версиях — чёрном, синем, белом, и так далее. Официальный анонс ожидается в ближайшие недели, а продажи могут начаться уже в сентябре.

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