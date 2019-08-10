Китайские власти показали самый быстрый флагман Xiaomi

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi с модельным номером M1908F1XE, пока не представленный производителем официально.

Это улучшенная версия текущего флагмана Xiaomi Mi 9, которая может появиться в магазинах под названием Mi 9S 5G или просто Mi 9 5G. При сохранённых прочих характеристиках, смартфон получил более мощную платформу, поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G и аккумулятор повышенной ёмкости с более мощной и быстрой зарядкой.

Аппаратной основой Xiaomi Mi 9S 5G стал самый новый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus с 5G-модемом Qualcomm X50, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. За счёт увеличенной батареи, смартфон стал немного толще.

Смартфон Xiaomi Mi 9S 5G будет предложен в нескольких цветовых версиях — чёрном, синем, белом, и так далее. Официальный анонс ожидается в ближайшие недели, а продажи могут начаться уже в сентябре.