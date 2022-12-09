Китайские Xiaomi, Oppo и Vivo согласились перенести производство в Индию

20:52, 09 декабря 2022
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Китайские Xiaomi, Oppo и Vivo согласились перенести производство в ИндиюЕсть несколько причин
Стало известно, что китайские компании Oppo, Vivo и Xiaomi договорились начать экспорт смартфонов индийского производства на мировой рынок.
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Таким образом компании переместят часть своего экспортного объёма с китайских заводов в Индию. Продукцию индийского производства, скорее всего, будут продавать в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и Латинской Америке.
Эксперты считают, что китайские компании могут поступить так по нескольким причинам. Во-первых, более строгая политика в отношении инвестиций из Китая, во-вторых, индийская схема поощрения Production Linked Incentive (PLI).