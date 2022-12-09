Китайские Xiaomi, Oppo и Vivo согласились перенести производство в Индию

Таким образом компании переместят часть своего экспортного объёма с китайских заводов в Индию. Продукцию индийского производства, скорее всего, будут продавать в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и Латинской Америке.

Эксперты считают, что китайские компании могут поступить так по нескольким причинам. Во-первых, более строгая политика в отношении инвестиций из Китая, во-вторых, индийская схема поощрения Production Linked Incentive (PLI).