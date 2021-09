Китайский автопроизводитель Geely начнёт выпускать собственные смартфоны

Для этого основатель Geely Holding учредил новую компанию — Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd. Она уже подписала стратегическое соглашение с зоной экономического и технологического развития Уханя. Штаб-квартира компании будет располагаться в этом же городе. Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd сосредоточится на «интеграции глобальных технологий для разработки интеллектуальных устройств премиум-класса, включая смартфоны, для глобальных потребителей».

Журналисты отметили, что Geely выходит на агрессивный рынок и будет вынуждена конкурировать с такими гигантами, как Apple, Samsung и Xiaomi в категории смартфонов премиум-класса.

Пока никаких подробностей о будущих смартфонах нет.