Китайский флагман с корпусом из искусственной кожи проверили на прочность

Речь идёт о премиальном смартфоне Find X2 Pro в исполнении Vegan Leather в оранжевом цвете. Зак Нельсон (Zach Nelson) провёл стандартные манипуляции с устройством. Тест на царапины для экрана показал, что смартфон защищён стеклом Gorilla Glass 6 и демонстрирует тот же уровень устойчивости, что и многие конкурентные устройства. Однако гораздо интереснее задняя панель.

Вместо стекла или металла она покрыта «веганской», то есть искусственной кожей. Материал оказался совершенно неустойчив к царапинам.

В целом, Oppo Find X2 Pro оказался достаточно прочным смартфоном. Однако и стоит он всё-таки дорого.