Китайский флагманский смартфон без переплаты: OnePlus 12 против Vivo iQOO 12

В комплекте с китайской версией Vivo iQOO 12 идёт зарядка на 120 Вт, чехол, кабель сразу же на экран наклеена защитная плёнка. Смартфон сам по себе конфигурации 12/256 ГБ.

Что касается OnePlus 12, то у него глобальная версия и в коробке лежат только кабель. Также на дисплее есть плёнка.

Дисплей у OnePlus скругленный, а у Vivo — плоский. Также сканер отпечатков находится на более удобном месте на экране у OnePlus, при этом на Vivo iQOO он расположен слишком низко.

Материал корпуса сзади в обоих случаях — стекло, рамки сделаны из алюминия. Частота обновления экрана у iQOO — 144 Гц, у OnePlus — 120 Гц. Максимальная яркость немного повыше у OnePlus: 4500 нит против 3000 нит.

Процессоры у смартфонов совпадают. В обоих случаях стоит топовый Snapdragon 8 Gen 3. В AnTuTu набрал немного больше баллов Vivo (более 2 миллионов), но он и нагрелся сильнее, и батареи потратил больше. Подробнее с результатами тестирования смартфонов вы можете ознакомиться ниже, посмотрев изображения.