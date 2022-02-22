Китайский флагманский смартфон за 60 тысяч рублей легко сломался напополам от давления пальцами

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Китайский флагманский смартфон за 60 тысяч рублей легко сломался напополам от давления пальцамиOnePlus 10 Pro
Флагманский смартфон OnePlus 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятором на 5000 мАч пока выпускается только в Китае. Оказалось, что это не самый надёжный смартфон на рынке. YouTuber Зак Нельсон, создатель популярного канала JerryRigEverything, проверил OnePlus 10 Pro на прочность и остался разочарован.
Зак как обычно — так он делает со всеми смартфонами — попытался согнуть OnePlus 10 Pro руками. Он надавил пальцами на середину корпуса устройства... и то сломалось напополам. Заднее стекло при этом потрескалось.
После этого Зак разобрал смартфон и увидел, что надлом произошёл выше батареи, в месте, которое отделяет верхнюю часть с камерами от остального корпуса.
OnePlus пока не прокомментировала этот ролик. По текущему курсу OnePlus 10 Pro стоит около 60 тысяч рублей.
Источник: The Verge