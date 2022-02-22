Китайский флагманский смартфон за 60 тысяч рублей легко сломался напополам от давления пальцами

Зак как обычно — так он делает со всеми смартфонами — попытался согнуть OnePlus 10 Pro руками. Он надавил пальцами на середину корпуса устройства... и то сломалось напополам. Заднее стекло при этом потрескалось.

После этого Зак разобрал смартфон и увидел, что надлом произошёл выше батареи, в месте, которое отделяет верхнюю часть с камерами от остального корпуса.

OnePlus пока не прокомментировала этот ролик. По текущему курсу OnePlus 10 Pro стоит около 60 тысяч рублей.