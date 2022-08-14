Китайский производитель чипов предупредил о проблемах из-за отсутствия спроса на смартфоны

Сегодня в 12:59
1 мин.
Китайский производитель чипов предупредил о проблемах из-за отсутствия спроса на смартфоныДаже не у крупнейшего поставщика недостаток заказов
Китайский производитель микросхем SMIC сообщил, что его клиенты в таких секторах, как смартфоны и телевизоры, замораживают свои заказы на чипы из-за снижения спроса на технику во всём мире. Из-за этого литейному заводу пришлось скорректировать свой производственный график.
Тем не менее SMIC ожидает, что его заводы будут работать с высокой степенью загрузки в течение следующих двух лет, поскольку всё больше и больше устройств в Китае, таких как бытовая техника и автомобили, используют чипы.
Пока, правда, акции компании упали на фоне опасений инвесторов из-за глобального спада в сегменте потребительской электроники.