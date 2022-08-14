Китайский производитель чипов предупредил о проблемах из-за отсутствия спроса на смартфоны

Тем не менее SMIC ожидает, что его заводы будут работать с высокой степенью загрузки в течение следующих двух лет, поскольку всё больше и больше устройств в Китае, таких как бытовая техника и автомобили, используют чипы.

Пока, правда, акции компании упали на фоне опасений инвесторов из-за глобального спада в сегменте потребительской электроники.