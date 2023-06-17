Китайский производитель iPhone переключится на автомобили из-за плохих отношений стран

Китайский производитель iPhone переключится на автомобили из-за плохих отношений странИ, возможно, перенесет производство
Foxconn, основной производитель iPhone, делает стратегический сдвиг в сторону электромобилей, пытаясь преодолеть трудности, вызванные напряженными отношениями между США и Китаем, сообщает BBC.
Председатель совета директоров компании Янг Лю заявил, что, хотя компания диверсифицирует свои цепочки поставок за пределами Китая, электромобили станут движущей силой роста Foxconn в ближайшие десятилетия.
На фоне эскалации напряженности Лю подчеркнул необходимость разработки планов на случай непредвиденных обстоятельств, включая перенос производственных линий по выпуску продукции для обеспечения национальной безопасности из Китая в такие страны, как Мексика и Вьетнам.
Foxconn стремится занять 5% мирового рынка электромобилей и планирует открыть автомобильные заводы в США, Таиланде, Индонезии и, возможно, Индии.