Китайский производитель смартфонов чуть не выпустил смартфон с дизайном нового Google Pixel

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Сегодня в 17:23
Китайский производитель смартфонов чуть не выпустил смартфон с дизайном нового Google PixelТак совпало
В сеть попало фото прототипа смартфона OnePlus 7, который так и не увидел свет. Он очень похож на анонсированные недавно Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro.
Фотографией концепта OnePlus 7 поделился в Weibo пользователь @工业设计师-浩然. Согласно его информации, этот прототип был сделан после запуска OnePlus 6 в 2018 году.
Как видно по снимку, у неизданного OnePlus 7 был модуль камеры, который проходил по всей ширине задней панели. Эта полоска была окрашена в серебристый металлик, а область вокруг камер была чёрной. Четыре датчика изображения были расположены горизонтально.
@工业设计师-浩然
Это всё уж очень напоминает заднюю панель Pixel 6 и Pixel 6 Pro. То есть новые смартфоны Google будут использовать дизайн, с которым китайский производитель смартфонов OnePlus экспериментировал несколько лет назад.