Китайский производитель смартфонов чуть не выпустил смартфон с дизайном нового Google Pixel

Фотографией концепта OnePlus 7 поделился в Weibo пользователь @工业设计师-浩然. Согласно его информации, этот прототип был сделан после запуска OnePlus 6 в 2018 году.

Как видно по снимку, у неизданного OnePlus 7 был модуль камеры, который проходил по всей ширине задней панели. Эта полоска была окрашена в серебристый металлик, а область вокруг камер была чёрной. Четыре датчика изображения были расположены горизонтально.