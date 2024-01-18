Китайский смартфон с лучшей камерой в 2024 г.: Vivo X100 Pro против Xiaomi 13 Ultra

У Vivo X100 Pro, как и у Xiaomi 13 Ultra, есть несколько вариантов цветовых профилей из коробки. Это Vivid Colors, Zeiss Natural Colors, Textured в первом случае, Leica Vibrant и Leica Authentic во втором случае. Примеры — ниже на изображениях.

Дневные фотографии получаются на обоих смартфонах похожими. Но чуть больше деталей выдаёт всё-таки X100 Pro, а ещё у него лучше динамический диапазон.

Макрорежим, безусловно, работает лучше на Vivo. В высоком же разрешении 50 МП разницы по качеству между снимками нет.