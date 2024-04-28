Китайский смартфон с лучшей записью видео: Xiaomi 14 Ultra против Vivo X100 Pro

Китайский смартфон с лучшей записью видео: Xiaomi 14 Ultra против Vivo X100 ProЧто всё-таки стоит купить?
Xiaomi 14 Ultra действительно может предложить очень много с точки зрения видеосъёмки. Однако у него почему-то на фронтальную камеру нельзя записывать портретное видео, а у Vivo X100 Pro можно, хоть и в 1080p 30 к/с. Также оба аппарата снимают на фронтальный объектив максимум в 4К 30 к/с. Качество звука при этом значительно лучше на Xiaomi. То же самое касается качества видео.
На основную же камеру вы можете писать видео в портретном режиме на оба смартфона. Только у Xiaomi оно будет в 1080p 30 к/с, а у Vivo X100 Pro - в 4К 30 к/с. И всё без стабилизации. Здесь тоже чуть лучше показывает себя Xiaomi.
Днём на основную камеру в 4К 30 к/с по качеству видео получаются примерно одинаковыми. Но всё же Xiaomi делает свою работу немного лучше. Также на Xiaomi 14 Ultra есть возможность записывать видео в режиме Master Cinema и в режиме Log (всё - в 4К 30 к/с, а Log - ещё и в 4К 60 к/с).
Скорость фокусировки в 4К 30 к/с у Xiaomi заметно выше, чем у Vivo. По уровню детализации ультраширика Xiaomi тоже выигрывает.
Увидеть всё своими глазами вы можете на видео ниже.
Выводы
Xiaomi 14 Ultra превзошёл во многом ожидания ведущего, причём как в хорошем, так и в плохом смысле. Например, в 4К смартфон работал значительно лучше, чем Vivo X100 Pro. Особенно это касается основной камеры и ультраширика в 4К 30 к/с. А вот разочаровало отсутствие такой же стабилизации, как в обычном режиме в 4К 30 к/с, при съёмке видео в 8К, в ночном режиме, в режиме Master Cinema, Log. Получается, что Vivo X100 Pro в целом более универсальный, однако в 4К снимает хуже.