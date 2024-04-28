Китайский смартфон с лучшей записью видео: Xiaomi 14 Ultra против Vivo X100 Pro

Xiaomi 14 Ultra действительно может предложить очень много с точки зрения видеосъёмки. Однако у него почему-то на фронтальную камеру нельзя записывать портретное видео, а у Vivo X100 Pro можно, хоть и в 1080p 30 к/с. Также оба аппарата снимают на фронтальный объектив максимум в 4К 30 к/с. Качество звука при этом значительно лучше на Xiaomi. То же самое касается качества видео.

На основную же камеру вы можете писать видео в портретном режиме на оба смартфона. Только у Xiaomi оно будет в 1080p 30 к/с, а у Vivo X100 Pro - в 4К 30 к/с. И всё без стабилизации. Здесь тоже чуть лучше показывает себя Xiaomi.

Днём на основную камеру в 4К 30 к/с по качеству видео получаются примерно одинаковыми. Но всё же Xiaomi делает свою работу немного лучше. Также на Xiaomi 14 Ultra есть возможность записывать видео в режиме Master Cinema и в режиме Log (всё - в 4К 30 к/с, а Log - ещё и в 4К 60 к/с).

Скорость фокусировки в 4К 30 к/с у Xiaomi заметно выше, чем у Vivo. По уровню детализации ультраширика Xiaomi тоже выигрывает.