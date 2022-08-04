Китайский смартфон за 10-15 тысяч рублей: Realme C35 или 9i?

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live сравнил по характеристикам и в реальной работе два бюджетных аппарата от Realme. Это Realme 9i (4/128 ГБ) и C35 (4/64 ГБ). Оба устройства вышли в этом году.

По комплектации выигрывает 9i, так как вместе с ним идёт чехол и более мощная зарядка в 33 Вт (у C35 - в 18 Вт).

Запускается из этих моделей быстрее C35. Хотя он по статусу сам по себе ниже и стоит дешевле, чем 9i.

Экран чуть лучше при этом у 9i: 90 Гц против 60 Гц у Realme C35. И это единственное, чем смартфоны отличаются друг от друга в плане дисплея.

По скорости памяти аппараты очень схожи. Однако чуть лучше оказывается вновь 9i со скоростью чтения 669 Мб/с (у C35 - 530 Мб/с) и скоростью записи 288 Мб/с (у конкурента - 104 Мб/с).

Мощнее процессор также у модели Realme 9i. Это Snapdragon 680, в то время как у С35 - Unisoc Tiger T616. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.