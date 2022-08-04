Китайский смартфон за 10-15 тысяч рублей: Realme C35 или 9i?Эксперт узнал, какой из них лучше
Эксперт YouTube-канала DimaViper Live сравнил по характеристикам и в реальной работе два бюджетных аппарата от Realme. Это Realme 9i (4/128 ГБ) и C35 (4/64 ГБ). Оба устройства вышли в этом году.
По комплектации выигрывает 9i, так как вместе с ним идёт чехол и более мощная зарядка в 33 Вт (у C35 - в 18 Вт).
Запускается из этих моделей быстрее C35. Хотя он по статусу сам по себе ниже и стоит дешевле, чем 9i.
Экран чуть лучше при этом у 9i: 90 Гц против 60 Гц у Realme C35. И это единственное, чем смартфоны отличаются друг от друга в плане дисплея.
По скорости памяти аппараты очень схожи. Однако чуть лучше оказывается вновь 9i со скоростью чтения 669 Мб/с (у C35 - 530 Мб/с) и скоростью записи 288 Мб/с (у конкурента - 104 Мб/с).
Мощнее процессор также у модели Realme 9i. Это Snapdragon 680, в то время как у С35 - Unisoc Tiger T616. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.
По части камер намного интереснее выглядит тоже 9i. Это несмотря на то, что по количеству мегапикселей объективы смартфонов почти по всем параметрам равны. Основной модуль в обоих случаях имеет разрешение в 50 МП, макромодуль - 2 МП, телевик - 0,3 МП (С35) и 2 МП (9i), фронтальная камера - 8 МП (С35) и 16 МП (9i). При этом обработка фото на 9i лучше, но не намного. Примеры снимков - ниже.
Объём аккумуляторов у смартфонов составляет 5000 мА*ч. Заряд при этом держится долго, то есть на два дня вам точно хватит С35 или 9i. Сканер отпечатка реагирует чуть быстрее у 9i. Также этот смартфон превосходит Realme C35 по звучанию, поскольку оснащён двумя стереодинамиками и проигрывает музыку в целом громче.
Вывод
Realme 9i выглядит по сравнению с C35 интереснее. У него более надёжный процессор, немного лучше камеры, также есть в комплекте чехол и сам по себе он лежит в руке удобнее.