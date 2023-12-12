Китайский «убийца флагманов» с лучшей камерой: OnePlus 12 против Xiaomi 14 Pro

Фотографии людей на основную камеру получаются у смартфонов довольно близкими по качеству. Тем не менее у Xiaomi 14 Pro цветовая гамма более тёплая, у OnePlus 12 - более холодная, баланс яркости и контрастности у Xiaomi очень хороший, а чуть больше деталей выдаёт на снимках OnePlus. Также у Xiaomi 14 Pro лучший динамический диапазон.

В портретном режиме ситуация поменялась. У Xiaomi 14 Pro на снимках деталей получается больше, он лучше обрезает края. Также у этого смартфона лучше экспозиция, динамический диапазон, цветокоррекция.

Селфи-фото чуть более естественные по оттенку кожи, с большим количеством деталей получились на Xiaomi.