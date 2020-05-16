Телефоны
Сегодня 14:08
Китайский защищённый смартфон испытали сухим льдом
И кипятком
Недавно начались продажи устройства Ulefone Armor 7E. Его позиционируют как «неубиваемый» телефон, способный выдержать воду, пыль, внезапные падения и экстремальные температуры. Последнюю «фишку» и решили доказать создатели аппарата — китайский защищённый смартфон испытали сухим льдом.
Для объективности испытаний авторы нового видеоролика использовали тепловизор. Сначала Armor 7E поместили в контейнер с сухим льдом, обеспечив температуру -33 градуса по Цельсию. Затем смартфон вытащили и попробовали включить. Устройство работало.
После этого аппарат поместили в кипяток, нагрев его до 77 градусов по Цельсию. И что вы думаете? — смартфон всё ещё остался в рабочем состоянии.
Стоит отметить, что на Aliexpress Armor 7E продаётся по цене $269,99.