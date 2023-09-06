Китайским госслужащим запретили использовать iPhone

Эти указания также были переданы высокопоставленными чиновниками своим сотрудникам в последние недели, хотя масштабы их распространения пока не ясны. При этом запрету подлежат не только смартфоны Apple, но и любых зарубежных компаний.

Этот шаг происходит в то время, когда Apple готовится к предстоящему мероприятию, на котором, как ожидается, будет представлена новая линейка iPhone. Это также усиливает обеспокоенность иностранных компаний, работающих в Китае, на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и КНР.

Китайское правительство поощряет использование отечественных технологических продуктов и услуг, что является частью более широкой программы по снижению зависимости от иностранных технологий.