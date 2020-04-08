Китайского производителя смартфонных процессоров поймали на завышении результатов в тестах

Издание Anandtech обнаружило доказательства жульничества MediaTek в тестах европейской версии Oppo Reno 3 Pro на платформе Helio P95 и китайской версии Oppo Reno 3 на Dimensity 1000L.

Подозрения появились, когда Reno 3 Pro «побил» Reno 3 в бенчмарке PCMark. Дело в том, что ядра Helio P95 на два поколения старше, чем у Dimensity 1000L. Впоследствии установка другой версии программы показала гораздо более низкие результаты для Reno 3 Pro.

Как утверждает Anandtech, показатели тестов были завышены из-за особенностей стандартного приложения PCMark. Оно имеет связь с так называемым «спортивным режимом» в смартфоне. В таком режиме устройства могут показывать большую производительность.

Хитрость была найдена не только в смартфонах Oppo, но и в аппаратах Realme 3, Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Sony Xperia XA1. Сама MediaTek в ответ на критику вины не признала.