Опубликовано 01 мая 2026, 13:30
KitKat показала… экранирующий чехол для смартфона

«Отключает» от мира
KitKat вместе с рекламным агентством Ogilvy Colombia компания создала специальную обёртку Break Mode, что блокирует сигнал смартфона.
KitKat показала… экранирующий чехол для смартфона

© Ogilvy Colombia / KitKat

С виду это обычная упаковка для шоколада, но внутрь можно положить телефон. После этого устройство перестаёт получать сигналы: не работают звонки, интернет, Bluetooth и GPS.

Внутри используются слои меди, которые блокируют сигналы, а также другие материалы для прочности и защиты. Специальный механизм закрытия не даёт сигналам проникнуть внутрь.

© Ogilvy Colombia / KitKat

По данным разработчиков, обёртка «полностью справляется со своей задачей». Её можно использовать около года, а затем переработать, разделив материалы.

Break Mode в свободной продаже ещё не появился.