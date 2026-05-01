Опубликовано 01 мая 2026, 13:301 мин.
KitKat показала… экранирующий чехол для смартфона«Отключает» от мира
KitKat вместе с рекламным агентством Ogilvy Colombia компания создала специальную обёртку Break Mode, что блокирует сигнал смартфона.
С виду это обычная упаковка для шоколада, но внутрь можно положить телефон. После этого устройство перестаёт получать сигналы: не работают звонки, интернет, Bluetooth и GPS.
Внутри используются слои меди, которые блокируют сигналы, а также другие материалы для прочности и защиты. Специальный механизм закрытия не даёт сигналам проникнуть внутрь.
По данным разработчиков, обёртка «полностью справляется со своей задачей». Её можно использовать около года, а затем переработать, разделив материалы.
Break Mode в свободной продаже ещё не появился.