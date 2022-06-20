Клиентам Газпромбанка разрешат год не платить за сотовую связь

Особые условия для клиентов Газпромбанка не предполагают внесения ежемесячной абонентской платы. До 31 августа 2022 года можно будет подключить «Тариф 2022», который доступен для новых абонентов ГПБ Мобайл, заключивших договор с 1 апреля по 31 августа 2022 года.

Тариф включает в себя 10 ГБ, 200 минут и 50 SMS в месяц. Остатки минут, SMS и интернета будут переноситься на следующий месяц. Кроме того, звонки внутри сети и мессенджеры будут безлимитными.

Чтобы не платить абонентскую плату, нужно в день заключения договора подключиться также к программе лояльности «Быть вместе», которая действует для держателей банковских карт Газпромбанка. Достаточно внести платёж за «Подписку 2022» в размере 300 рублей. на лицевой счет абонента ГПБ Мобайл.