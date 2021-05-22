Кнопка питания на Android 12 перестанет выключать смартфоны

Недавно приложение Google Search получило новое бета-обновление и благодаря этому авторы 9to5google нашли признаки того, что Assistant получит новые «фишки». Оказалось, что в Android 12 будет два способа отключить телефон. Первый — одновременное нажатие кнопок питания и громкости, чтобы получить доступ к специальному меню, где можно выбрать выключение. Второй — сказать голосовому помощнику «Выключи телефон» («Power off»). Таким образом, выключить телефон нажатием на одну кнопку питания будет невозможно.