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Кнопка питания на Android 12 перестанет выключать смартфоны
Зато появится выключение голосом
В Android 12 голосовой помощник Google Assistant получит возможность вызываться долгим нажатием на кнопку питания, которое раньше открывало специальное меню. Также журналисты выяснили, что ассистент сможет выключать смартфон по голосовой команде.
Недавно приложение Google Search получило новое бета-обновление и благодаря этому авторы 9to5google нашли признаки того, что Assistant получит новые «фишки». Оказалось, что в Android 12 будет два способа отключить телефон. Первый — одновременное нажатие кнопок питания и громкости, чтобы получить доступ к специальному меню, где можно выбрать выключение. Второй — сказать голосовому помощнику «Выключи телефон» («Power off»). Таким образом, выключить телефон нажатием на одну кнопку питания будет невозможно.
9to5google
В настоящее время Google Assistant на запрос «Power off» либо сообщает, что элементы управления питанием недоступны, либо подсказывает, как правильно выключить телефон.