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Телефоны
Опубликовано 24 марта 2024, 11:34
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Кнопочные телефоны начали набирать обороты: восстание против «цифрового шума»

Так называемые Dumbphone
Господство смартфонов может столкнуться с вызовом со стороны неожиданного источника: кнопочных телефонов. Эти простые устройства, лишенные доступа в Интернет и модных приложений, переживают возрождение, поскольку люди ищут спасения от постоянного «цифрового шума».

Взгляд на движение так называемых «тупофонов» (Dumbphone) по аналогии со «смартфонами» (Smartphone).

Смартфоны с их бесконечными уведомлениями и лентами социальных сетей могут быть «подавляющими и отвлекающими». Кнопочные же телефоны без постоянного доступа к Интернету дают шанс вернуть сосредоточенность и контроль над своим временем и вниманием. Сокращая время работы с экраном, они могут «уменьшить стресс, тревогу и FOMO (страх пропустить что-то), связанные с чрезмерным использованием смартфонов», отмечают эксперты. Такие телефоны также способствуют взаимодействию «лицом к лицу» и более «осознанному» общению.

Кому будут полезны такие телефоны? Искателям цифровой детоксикации, родителям с детьми, профессионалам, которым нужно меньше отвлекаться, а также пенсионерам.

Источник:Gizchina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#телефон
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