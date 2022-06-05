Кнопочный телефон Nokia превратили в компьютер на Linux

Своё изобретение он назвал Notkia. Энтузиасту пришлось заменить большую часть аппаратного обеспечения телефона, а также провести программные манипуляции. Первоначальная печатная плата была заменена новой с одноядерным процессором MIPS Ingenic X100E с тактовой частотой 1 ГГц, 64 МБ ОЗУ, а также 32 МБ флэш-памяти NOR и 4 ГБ флэш-памяти SLC NAND.

TFT-экран с разрешением 128 x 160 пикселей заменили 2-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 240 x 320 пикселей. Впрочем, он оказался слишком велик для устройства. Помимо этого, у телефона теперь есть порт USB Type-C, камера на 5 Мп с автофокусом, чип WiFi 4 и др. Всё работает с Linux, а благодаря модернизированным беспроводным компонентам Notkia можно использовать как устройство беспроводной связи или рацию.