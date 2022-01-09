Когда Apple представит новый «бюджетный» iPhone

Отмечается, что мероприятие Apple будет виртуальным. В прошлом году компания провела презентацию 20 апреля и представила там метки AirTag, новый iPad Pro и 24-дюймовый iMac с чипом M1.

Вместе с новым iPhone SE, Apple может представить на грядущем мероприятии новый 27-дюймовый iMac и Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max.

Ранее в сети писали, что iPhone SE третьего поколения будет стоить около $400, но если вспомнить ценовую политику Apple, можно понять, что это маловероятно. Однако новинка всё равно должна быть самой дешёвой из актуальных. Предыдущий iPhone SE оценивается в 40 тысяч рублей.