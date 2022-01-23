Когда Google выпустит удешевлённую версию последнего флагманского смартфона

В этом году должен выйти Pixel 6a с элементами дизайна флагманской модели. Согласно сообщению инсайдера Max Jambor, презентация Pixel 6a запланирована на май.

По слухам, новинка получит 6,2-дюймовый OLED -экран разрешением 1080p. Ранее говорили, что смартфон будет поставляться с процессором Snapdragon 778, теперь же СМИ пишут, что Pixel 6a будет оснащаться фирменным чипом Google Tensor GS101, как Pixel 6 и Pixel 6 Pro. В основную камеру телефона могут установить датчик Samsung GN1 на 50 Мп. Пока непонятно, будут ли у смартфона разъём для наушников и где будет располагаться сканер отпечатков пальцев.