Когда Huawei представит новые смартфоны

Уточняется, что мероприятие состоится в Китае. То есть новые продукты будут предназначены для китайского рынка.

По информации источника, смартфонов будет два — Mate 40E Pro и P50 E. Помимо них Huawei покажет планшет MatePad 10.4 2022. Он будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 778G.

Что касается смартфонов, то ходили слухи, будто Mate 40E Pro может получить поддержку 5G, процессор Kirin 9000L. Была информация, что производителем этой платформы почему-то станет Samsung. Модель Huawei P50 E должна стать упрощённым вариантом обычного P50 без поддержки 5G.