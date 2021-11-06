Когда можно будет купить новые смартфоны Samsung Galaxy S22

Информация пришли от Джона Проссера (Jon Prosser). Он утверждает, что предварительные заказы на Galaxy S22 откроются 8 февраля 2022 года. Это значит, что именно в этот день может состояться мероприятие Unpacked, на котором Samsung и представит смартфоны. Продажи устройств должны будут начаться через 10 дней после этого, 18 февраля 2022 года.

Также ожидается, что на выставке CES 2022 компания представит смартфон Galaxy S21 FE.

Пока о смартфонах серии Galaxy S22 известно, что они получат переработанный дизайн, слегка улучшенную камеру и поддержку 45-Вт зарядки, которая позволит зарядить батарею на 5000 мАч на 70% всего за 35 минут.