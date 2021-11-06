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Когда можно будет купить новые смартфоны Samsung Galaxy S22

Раскрыты даты старта предзаказа
Обычно Samsung выпускает свои флагманские смартфоны серии Galaxy S в первом квартале года. Инсайдер сообщил дату старта предзаказов на грядущие модели Galaxy S22.
Когда можно будет купить новые смартфоны Samsung Galaxy S22

Информация пришли от Джона Проссера (Jon Prosser). Он утверждает, что предварительные заказы на Galaxy S22 откроются 8 февраля 2022 года. Это значит, что именно в этот день может состояться мероприятие Unpacked, на котором Samsung и представит смартфоны. Продажи устройств должны будут начаться через 10 дней после этого, 18 февраля 2022 года.

Также ожидается, что на выставке CES 2022 компания представит смартфон Galaxy S21 FE.

Пока о смартфонах серии Galaxy S22 известно, что они получат переработанный дизайн, слегка улучшенную камеру и поддержку 45-Вт зарядки, которая позволит зарядить батарею на 5000 мАч на 70% всего за 35 минут.

Источник: Android Police