Когда начнутся продажи новейших флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22

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Когда начнутся продажи новейших флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22А точнее предварительные заказы
Samsung вовсю работает над новой линейкой флагманских смартфонов Galaxy S22. В сети появилась информация о том, когда могут стать доступны предварительные заказы на устройства.
Пока Samsung не подтверждала эту информацию. Источники пишут, что линейка Galaxy S22 выйдет не январе, как все ожидали после прошлогоднего запуска Galaxy S21. На этот месяц у компании запланирован запуск Galaxy S21 FE.
А вот в феврале может случиться презентация Galaxy S22. Утверждается, что Samsung намерена начать принимать предварительные заказы на смартфоны в шестую неделю 2022 года. Это будет вторая неделя февраля.
Это также даёт представление о том, когда может пройти презентация Unpacked для новых флагманских устройств. Samsung обычно открывает предварительные заказы в день мероприятия или на следующий день. Таким образом, презентация может быть проведена в любой момент после 7 февраля 2022 года.
Источник: Sammobile