Когда появится подписка на iPhone? Её отложили из-за «инженерно-технических сбоев»

Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн объясняет, что у Apple сейчас в работе четыре финтех-проекта. Один из них — программа подписки на iPhone.

Гурмэн утверждает, что аппаратная подписка должна была быть запущена вместе с iPhone 13 в 2021 году или iPhone 14 в 2022 году. Однако, как и другие финтех-проекты Apple, она пострадала от «инженерных и технических неудач, которые привели к замедлению прогресса и срыву сроков». Тем не менее, проект остаётся в разработке внутри Apple и не был отменён. Гурмэн считает, что подписочный сервис может быть запущен в марте или апреле.