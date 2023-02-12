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18:09, 12 февраля 2023
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Когда появится подписка на iPhone? Её отложили из-за «инженерно-технических сбоев»

Должна была запуститься в 2022 году

Ранее сообщалось, что Apple работает над сервисом аппаратной подписки для iPhone. Однако сегодня Bloomberg написал, что у инженеров компании возникли трудности, которые привели к техническим задержкам.

Когда появится подписка на iPhone? Её отложили из-за «инженерно-технических сбоев»

Фото: Unsplash

Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн объясняет, что у Apple сейчас в работе четыре финтех-проекта. Один из них — программа подписки на iPhone.

Гурмэн утверждает, что аппаратная подписка должна была быть запущена вместе с iPhone 13 в 2021 году или iPhone 14 в 2022 году. Однако, как и другие финтех-проекты Apple, она пострадала от «инженерных и технических неудач, которые привели к замедлению прогресса и срыву сроков». Тем не менее, проект остаётся в разработке внутри Apple и не был отменён. Гурмэн считает, что подписочный сервис может быть запущен в марте или апреле.

Источник:9to5mac
Теги:
#iPhone
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#подписка
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