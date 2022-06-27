Когда представят новый самый мощный процессор для смартфонов Snapdragon 8 Gen 2

Информация о сроках проведения конференции появилась на сайте Qualcomm. Пока компания не раскрывает никаких подробностей. Ожидается, что на Snapdragon Tech Summit бренд представит второе поколение своих флагманских чипов Snapdragon 8, а также новые процессоры для смартфонов начального и среднего уровня.

Интересно, что в предыдущие годы Qualcomm проводила мероприятие в начале декабря. Вероятно, за более ранним анонсом нового чипсета последует череда презентаций новых флагманских смартфонов. По слухам, Xiaomi может представить Xiaomi 13 с таким процессором до конца 2022 года.