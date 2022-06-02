Когда представят первый игровой смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 8+ Gen 1

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Когда представят первый игровой смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 8+ Gen 1Спойлер: за его производство будет отвечать Asus
Пока другие компании лишь готовятся анонсировать свои первые устройства на базе SoC Snapdragon 8+ Gen 1, Asus уже официально объявила дату анонса такого смартфона.
Им окажется игровой телефон Asus ROG Phone 6, который, к тому же, станет первым игровым смартфоном с новым процессором от Qualcomm.
Судя по опубликованному тизер-постеру, анонс девайса состоится в рамках грядущей презентации. Она пройдёт уже 5 июля 2022 года.
Сообщается, что новинка сразу появится в продаже на глобальном рынке. На данный момент речь идёт о трёх презентациях: на Тайване, в Германии и в США.
Возможно, правда, что нас ждёт не один-единственный девайс, а целая линейка под общим названием ROG Phone 6. Подобное уже было с предыдущим поколением — тогда Asus представила базовый ROG Phone 5, более продвинутый ROG Phone 5 Pro и самый мощный ROG Phone 5 Ultimate.