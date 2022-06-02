Когда представят первый игровой смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 8+ Gen 1

Им окажется игровой телефон Asus ROG Phone 6, который, к тому же, станет первым игровым смартфоном с новым процессором от Qualcomm.

Судя по опубликованному тизер-постеру, анонс девайса состоится в рамках грядущей презентации. Она пройдёт уже 5 июля 2022 года.