Когда представят удешевлённый флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE

Но его презентация случится лишь в январе 2021 года. Стали известны и более точные сроки: Samsung Galaxy S21 FE представят во время выставки CES 2022, которая пройдёт с 5 по 8 января 2022 года.

Samsung обычно не представляет своих смартфоны на выставке CES. Например, для Galaxy S21 южнокорейский гигант провёл собственное мероприятие Galaxy Unpacked через несколько дней после CES.

Запуск Samsung Galaxy S21 FE на выставке CES может говорить о том, что компания перенесёт запуск своей новейшей флагманской линейки Galaxy S22 на февраль.