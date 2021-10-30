Когда представят удешевлённый флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE

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Когда представят удешевлённый флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FEНовая информация
Samsung уже несколько раз откладывала выпуск смартфона Galaxy S21 FE. Сначала устройство ожидали летом, а затем вообще стали говорить, что его отменили. Теперь же источник пишет, что появились свидетельства того, что телефон всё же выйдет.
Но его презентация случится лишь в январе 2021 года. Стали известны и более точные сроки: Samsung Galaxy S21 FE представят во время выставки CES 2022, которая пройдёт с 5 по 8 января 2022 года.
Samsung обычно не представляет своих смартфоны на выставке CES. Например, для Galaxy S21 южнокорейский гигант провёл собственное мероприятие Galaxy Unpacked через несколько дней после CES.
Запуск Samsung Galaxy S21 FE на выставке CES может говорить о том, что компания перенесёт запуск своей новейшей флагманской линейки Galaxy S22 на февраль.
Источник: Gizmochina