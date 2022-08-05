Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствахТо ли еще будет
Чтобы выполнить свои обещания относительно дисплея во весь экран, OnePlus внедрила в 7 Pro фронтальную всплывающую камеру. Она высовывалась, когда вы хотели сделать селфи или принять участие в видеочате, и каждый раз издавала жужжащий звук. Всплывающая камера оказалась не самой надежной – некоторые люди жаловались на попадание ворсинок и мусора в модуль. Не говоря уже о том, что он не очень ремонтопригоден.
Этот телефон называется Xperia Play. Выпущенный компанией Sony Ericsson, он работал на базе Android, но по своей сути являлся портативной игровой машиной. Телефон оснащен выдвижным контроллером с "сенсорными джойстиками". Вы могли играть в любую из 50 предварительно перенесенных PlayStation-игр, а также во все, что было доступно на Android Marketplace в то время.
До появления складных устройств, если вы хотели получить гибрид телефона и планшета, вам стоило обратить внимание на Asus PadFone X Mini. Это был 4,5-дюймовый смартфон, который мог вставляться в 7-дюймовый планшет. Он имел не самые лучшие технические характеристики. Помимо того, что у этого дуэта устройств был плохой дисплей и еще более плохие камеры, они работали на процессоре Intel во времена, когда компания еще только пробовала свои силы в производстве чипов для смартфонов.
Издание также выделило и российский YotaPhone 2. Он имел 4,7-дюймовый ЖК-дисплей на передней панели и работал на Android, а сзади у него располагался дисплей на электронных чернилах, он служил в качестве резервного. Эту часть экрана можно было использовать для чтения или даже для навигации по картам, если вам нужно было сэкономить заряд батареи.
Samsung попыталась реализовать смартфоны с гибким экраном еще в 2013 году, выпустив Galaxy Round - смартфон с "первым в мире коммерциализированным гибким дисплеем Full HD Super AMOLED". 5,7-дюймовый дисплей телефона был согнут вертикально, к тому же он не был способен лежать ровно на столе, если вы его клали на заднюю панель.
Nexus One мог похвастаться роликовым шариком, расположенным под дисплеем, который мог использоваться вместо сенсора, чтобы, например, пролистывать меню в телефоне. (В свое время я сам какое-то время пользовался HTC Hero, который также имел подобную фичу с роллером под экраном – прим. ред.).
Sharp Pantone 5 ICS, выпущенный в 2012 году только в Японии, был способен сообщать об уровне радиации, в то время "запихнуть" подобные датчики в смартфон было настоящим технологическим достижением.
Модульный смартфон от Google Project Ara позволял легко заменять свои комплектующие, чтобы, например, обновить камеру, процессор или что-то еще. К сожалению, эти модули стоили слишком дорого для телефона, который еще не обрел популярность, и Google в итоге закрыла проект в 2016 году.