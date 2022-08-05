Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

До появления складных устройств, если вы хотели получить гибрид телефона и планшета, вам стоило обратить внимание на Asus PadFone X Mini. Это был 4,5-дюймовый смартфон, который мог вставляться в 7-дюймовый планшет. Он имел не самые лучшие технические характеристики. Помимо того, что у этого дуэта устройств был плохой дисплей и еще более плохие камеры, они работали на процессоре Intel во времена, когда компания еще только пробовала свои силы в производстве чипов для смартфонов.