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Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

То ли еще будет
Когда-то кнопочные телефоны могли удивлять. Где-то устанавливалась радио-антенна, полноценная клавиатура, существовали слайдеры и раскладушки самых разных форм-факторов. Эта тенденция пыталась перетечь и в эпоху смартфонов, но по итогу не вышло: большая часть смартфонов сейчас имеет почти одинаковый дизайн. Gizmodo собрало список из необычных Android-смартфонов, которые, к сожалению, не закрепились на рынке.
Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах
Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

Чтобы выполнить свои обещания относительно дисплея во весь экран, OnePlus внедрила в 7 Pro фронтальную всплывающую камеру. Она высовывалась, когда вы хотели сделать селфи или принять участие в видеочате, и каждый раз издавала жужжащий звук. Всплывающая камера оказалась не самой надежной – некоторые люди жаловались на попадание ворсинок и мусора в модуль. Не говоря уже о том, что он не очень ремонтопригоден.

Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

Этот телефон называется Xperia Play. Выпущенный компанией Sony Ericsson, он работал на базе Android, но по своей сути являлся портативной игровой машиной. Телефон оснащен выдвижным контроллером с "сенсорными джойстиками". Вы могли играть в любую из 50 предварительно перенесенных PlayStation-игр, а также во все, что было доступно на Android Marketplace в то время.

Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

До появления складных устройств, если вы хотели получить гибрид телефона и планшета, вам стоило обратить внимание на Asus PadFone X Mini. Это был 4,5-дюймовый смартфон, который мог вставляться в 7-дюймовый планшет. Он имел не самые лучшие технические характеристики. Помимо того, что у этого дуэта устройств был плохой дисплей и еще более плохие камеры, они работали на процессоре Intel во времена, когда компания еще только пробовала свои силы в производстве чипов для смартфонов.

Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

Издание также выделило и российский YotaPhone 2. Он имел 4,7-дюймовый ЖК-дисплей на передней панели и работал на Android, а сзади у него располагался дисплей на электронных чернилах, он служил в качестве резервного. Эту часть экрана можно было использовать для чтения или даже для навигации по картам, если вам нужно было сэкономить заряд батареи.

Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

Samsung попыталась реализовать смартфоны с гибким экраном еще в 2013 году, выпустив Galaxy Round - смартфон с "первым в мире коммерциализированным гибким дисплеем Full HD Super AMOLED". 5,7-дюймовый дисплей телефона был согнут вертикально, к тому же он не был способен лежать ровно на столе, если вы его клали на заднюю панель.

Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

Nexus One мог похвастаться роликовым шариком, расположенным под дисплеем, который мог использоваться вместо сенсора, чтобы, например, пролистывать меню в телефоне. (В свое время я сам какое-то время пользовался HTC Hero, который также имел подобную фичу с роллером под экраном – прим. ред.).

Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

Sharp Pantone 5 ICS, выпущенный в 2012 году только в Японии, был способен сообщать об уровне радиации, в то время "запихнуть" подобные датчики в смартфон было настоящим технологическим достижением.

Когда смартфоны могли удивлять: необычные эксперименты в Android-устройствах

Модульный смартфон от Google Project Ara позволял легко заменять свои комплектующие, чтобы, например, обновить камеру, процессор или что-то еще. К сожалению, эти модули стоили слишком дорого для телефона, который еще не обрел популярность, и Google в итоге закрыла проект в 2016 году.

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