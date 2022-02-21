Когда смартфоны научатся воспроизводить 4K-видео на медленном интернете

Согласно последнему отчёту, Qualcomm планирует добавить AV1 в свой «будущий флагманский мобильный процессор Snapdragon». Этот чип ожидается «в конце этого года», что соответствует обычному циклу выпуска Qualcomm.

Видео AV1 уже можно воспроизводить на многих устройствах Android с программным декодированием, но декодирование с аппаратным ускорением значительно увеличивает срок службы батареи и производительность. Что интересно, первым чипсетом MediaTek с аппаратным декодированием AV1 был Dimensity 1000 в 2020 году.

Стоит отметить, что Netflix, YouTube и другие видеоплатформы уже начали использовать видео AV1 везде, где это возможно, поскольку это снижает требования к пропускной способности как для поставщика контента, так и для конечного пользователя.