Когда в России начнутся продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22

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Когда в России начнутся продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22Предзаказ уже кончился
В начале февраля Samsung представила на мероприятии Galaxy Unpacked смартфоны серии Galaxy S22 и планшеты Galaxy Tab S8. Теперь компания сообщила, когда они поступят в продажу в России.
Это случится 1 марта 2022 года. Компания пояснила, что в связи с высоким спросом на новинки и большим числом предзаказов, устройства можно будет приобрести на 10 дней раньше, чем ожидалось. Оформление предварительных заказов уже прекратилось.
Напомним, в серию Galaxy S22 входят модели Galaxy S22, S22+ и премиальный Galaxy S22 Ultra, который поддерживает стилус в духе Galaxy Note.
Компания также отметила, что телефоны можно приобрести с выгодой 50%, оформив подписку в рамках программы ежегодной замены флагманов Samsung Upgrade. Помимо этого, работает и трейд-ин.
Источник: Samsung