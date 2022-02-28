Когда в России начнутся продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22

Это случится 1 марта 2022 года. Компания пояснила, что в связи с высоким спросом на новинки и большим числом предзаказов, устройства можно будет приобрести на 10 дней раньше, чем ожидалось. Оформление предварительных заказов уже прекратилось.

Напомним, в серию Galaxy S22 входят модели Galaxy S22, S22+ и премиальный Galaxy S22 Ultra, который поддерживает стилус в духе Galaxy Note.

Компания также отметила, что телефоны можно приобрести с выгодой 50%, оформив подписку в рамках программы ежегодной замены флагманов Samsung Upgrade. Помимо этого, работает и трейд-ин.