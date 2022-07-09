Когда в России подорожают iPhone

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Когда в России подорожают iPhoneУже скоро
Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что запасы айфонов, закупленных до 24 февраля, на складах скоро закончатся. После этого смартфоны Apple станут существенно дороже для россиян.
По оценкам Самойленко, товарных остатков флагманских моделей смартфонов, которые завозились в Россию ещё до санкций, хватит до сентября. После этого магазины начнут продавать устройства, ввезённые в страну по параллельному импорту. Из-за этого «ситуация с ценами резко изменится».
Также Самойленко отметил, что россияне в последние месяцы сокращают траты и предпочитают покупать более бюджетные смартфоны. Это причина, по которой магазины стараются удерживать сравнительно низкие цены на товары, которые находились на складах до санкций.