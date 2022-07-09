Когда в России подорожают iPhone

По оценкам Самойленко, товарных остатков флагманских моделей смартфонов, которые завозились в Россию ещё до санкций, хватит до сентября. После этого магазины начнут продавать устройства, ввезённые в страну по параллельному импорту. Из-за этого «ситуация с ценами резко изменится».

Также Самойленко отметил, что россияне в последние месяцы сокращают траты и предпочитают покупать более бюджетные смартфоны. Это причина, по которой магазины стараются удерживать сравнительно низкие цены на товары, которые находились на складах до санкций.