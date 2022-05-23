Когда выйдет первый в мире смартфон с 200-Мп камерой

Motorola, как ожидается, будет использовать 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP1. Датчик также может выдавать 12,5-мегапиксельные или 50-мегапиксельные изображения с помощью объединения пикселей и алгоритма глубокого обучения. Датчик также поддерживает запись видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду.

Motorola также недавно подтвердила, что работает над смартфоном с новым процессором Snapdragon 8 Gen 1+. Это может быть всё тот же Motorola Frontier.